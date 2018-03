Viterbese, su Celiento gli occhi del Pescara

© foto di Prospero Scolpini/TuttoSalernitana.com

Daniele Celiento, difensore classe '94 di proprietà del Napoli ma in prestito alla Viterbese, nella prossima stagione potrebbe spostarsi in cadetteria. Sul giocatore, secondo quanto riportato da AlfredoPedulla.com, si sarebbe fiondato il Pescara, attualmente in Serie B, forte del fatto che il terzino, all'occorrenza centrale, è in scadenza di contratto con i campani.