Viterbese, sulle tracce di Bovo Levadiakos, Virtus Francavilla Bisceglie

Mercato aperto in entrata e in uscita per la Viterbese. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sul centrocampista Andrea Bovo, classe ’86 (7 presenze in stagione), ci sono tre squadre: il Levadiakos, la Virtus Francavilla e il Bisceglie.