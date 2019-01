© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il secondo tempo di Viterbese-Ternana è rinviato a data da destinarsi. Vista la forte nevicata sul Lazio, infatti, il direttore di gara ha dovuto sospendere la gara (valevole per la Coppa Italia di Serie C) all'intervallo, con gli ospiti in vantaggio per 1-0. Impossibile proseguire, sarà necessario ripartire dal 45' e dallo stesso risultato.