Continuano ad essere oggetto di discussione le direzioni arbitrali nelle gare che coinvolgono la Viterbese. A prendere posizione nelle ultime ore è il presidente del club laziale, Marco Arturo Romano, attraverso una nota ufficiale: “Per coerenza, nonostante la vittoria ottenuta domenica scorsa, siamo a segnalare il continuo atteggiamento ostile nei nostri confronti. A parte gli eventuali errori arbitrali, come il clamoroso rigore su Volpe non concesso e il fallo su Markic prima del goal del pareggio degli ospiti, siamo a rimarcare anche i cinque ammoniti e i tre espulsi, ovviamente della nostra squadra, in una partita che non è stata particolarmente cattiva. Facciamo presente che l’unico calciatore che ha subito un colpo pesante alla testa, con copiosa uscita di sangue e conseguente ricovero in ospedale, è il nostro giovane calciatore Bezziccheri che è dovuto uscire anzitempo anche per un colpo pesante subito alla caviglia. In questi due episodi l’arbitro non ha ritenuto né di ammonire né di fischiare il fallo. Stiamo subendo gravi danni senza fine. Abbiamo incaricato il nostro legale per valutare eventuali azioni nelle sedi opportune”.