Viterbese, Zavaglia nuovo ds? Il presidente Romano: "Ci sta aiutando"

© foto di Image Sport

In casa Viterbese potrebbe esserci un nuovo direttore sportivo. Franco Zavaglia non compare ancora nell'organigramma societario, ma è sempre presente accanto al presidente Romano e al dg Foresti. Ha affiancato il patron anche a Milano, la scorsa estate, e ha contribuito alla riuscita di diverse trattative. Che sia lui il nuovo direttore sportivo? Intanto ne ha parlato il presidente Marco Arturo Romano in conferenza stampa: "Zavaglia ci sta dando una grossa mano e ha fornito un importante contributo anche per far venire Bunino perché lui ha rapporti con il Pescara, con il Padova e con altre squadre. Ci sta dando una mano a 360 gradi. Adesso vedremo, man mano che si svilupperà il lavoro andremo a definire meglio l’ambito di attività e di competenze nelle quali lui si muoverà. Comunque ci sta già dando una mano anche per la prima squadra”.