Vitofrancesco: "Io all'Alessandria? Problema numero over"

© foto di Federico Gaetano/tuttolegapro.com

Non è una rosa ancora completa quella dell'Alessandria, e uno dei possibili innesti è un gradito ex, Ferdinando Vitofrancesco, in Piemonte dal 2014 al 2016. Ma prima l'uscita di un over, poi il via a una trattativa con il classe '88.

Che dalle colonne de La Stampa si è così espreso:

"Il mio procuratore ha avuto un colloquio con Soldati: diciamo che al momento la vedo dura poter tornare: il problema è il numero di over che ci sono in organico e che non devono essere più di 8-9".