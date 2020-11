Vivarini approda all'Entella. Ma prima c'è stata la rescissione col Bari: la nota della società

L'Entella ha scelto: nel post Bruno Tedino, sarà Vincenzo Vivarini a guidare la squadra ligure nel prosieguo del campionato.

Il tecnico, come noto, era la prima scelta dei Diavoli Neri, che hanno però dovuto attendere l'ok del Bari, squadra alla quale il tecnico era ancora legato dal contratto stipulato per il precedente torneo, culminato, per i Galletti, con la sconfitta nella finalissima playoff.

La rescissione del contratto è però arrivata, e a comunicarlo sono i pugliesi, con la nota che di seguito riportiamo:

"SSC Bari rende noto che mister Vincenzo Vivarini e i suoi collaboratori Andrea Milani e Antonio Del Fosco, rispettivamente vice-allenatore e preparatore atletico durante la gestione del tecnico abruzzese, hanno esercitato il diritto di recesso dal contratto in essere con il Club biancorosso, interrompendo così il rapporto di lavoro.

A mister Vivarini ed ai suoi collaboratori vanno i ringraziamenti per la professionalità e l’impegno dimostrati alla guida dei biancorossi, unitamente agli auguri per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non".