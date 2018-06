Viviani sul Vicenza: "Toccato il fondo, nuova proprietà porta benefici"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

A Vicenza ha scritto pagine di storia. Quasi 250 presenze con la maglia biancorossa, condite da tre promozioni e una Coppa Italia, Fabio Viviani guarda con fiducia al nuovo corso biancorosso: "Dopo quindici anni in cui non si è mai programmato e si è invece sempre guardato al massimo al giorno dopo - dice l'ex centrocampista al Corriere del Veneto - si è arrivati dove purtroppo era scritto si finisse. Quella conclusa è stata una stagione in cui si è toccato il fondo. Sono convinto che che questa nuova proprietà potrà portare benefici a tutto l'ambiente biancorosso. Rosso ha dimostrato serietà e solidità, sono convinto che potrà essere il punto di riferimento per la rinascita".