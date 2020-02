vedi letture

Volata verso la B, Pres. Ternana: "Al 90% ci andrà la Reggina"

Ospite di Antenna Febea Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, ha parlato della volata finale per la Serie B nel girone C della Lega Pro dopo la sconfitta nel big match contro la Reggina: "Per raggiungere uno che sta davanti devi sperare che si ferma. Questo è l’agonismo. Io sono lo stesso andato negli spogliatoi della Reggina a dire che sono stati più forti. Per me era ed è un gesto normale. Undici punti adesso sono tanti ed il tecnico che ha la Reggina è uno con la cazzimma giusta. Io farò di tutto per arrivare primo. Credo, senza volervela tirare, che voi abbiate il 90% di raggiungere il primo posto. Se le cose finissero così la Reggina non ha rubato niente a nessuno. Chi sta dietro è inutile che si arrabbi, la Reggina è sempre stata davanti. Abbiamo sempre bisogno di di dire che chi sta primo ha rubato qualcosa a qualcuno. Chiunque vincerà non avrà rubato nulla".