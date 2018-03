Vucinic e la promessa al Lecce: “Allo stadio nel giorno della Serie B”

L'ex attaccante del Lecce, ma anche di Roma e Juventus, Mirko Vucinic attraverso le colonne dell'edizione pugliese de La Gazzetta dello Sport ha annunciato la sua intenzione di tornare al Via del Mare per sostenere i giallorossi nelle gare decisive per la Serie B: “Ho giocato in grandi club come Juventus e Roma, ma gli anni da calciatore a Lecce restano il periodo più bello della mia carriera e della mia vita. Indossare quella maglia è stata un'emozione unica. - continua il montenegrino – Sarò al Via del Mare per quelle che potrebbero essere le partite decisive".