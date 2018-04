Zamparini: "Con Juve e Milan c'era sudditanza, ora tutte verginelle"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Maurizio Zamparini, patron del Palermo, ha parlato al Giornale di Sicilia dei torti arbitrali subiti in passato con riferimento alle proteste per la gara contro il Parma. “Ne ho subite di tutti i colori nel calcio, ma non in Serie B. Contro le varie Juventus e Milan subivamo la cosiddetta sudditanza, che poi sudditanza non era, perché è saltata fuori Calciopoli. Adesso sembrano tutte delle verginelle. Quel che mi ha fatto più male è il contorno di cronisti che non vedeva la verità, che pensava alla posizione regolare di Calaiò senza prendere in considerazione il fuorigioco di Lucarelli. Così si prende in giro la gente ed è lo stesso quando si dice che i giocatori del Palermo non potevano vedere il guardalinee con la bandierina alzata perché erano girati di spalle. Questo mi ha fatto star male, il tentativo di nascondere certe cose”, ha detto.