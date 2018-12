Il tecnico del SudTirol Paolo Zanetti domani in Coppa Italia incontrerà il suo passato. Quel Torino in cui ha giocato dal 2007 al 2011 – con un intermezzo di sei mesi all’Atalanta – per un totale di 76 presenze. “Tre stagioni e mezzo in granata non si dimenticano, ho imparato cosa vuol dire avere il cuore Toro, ossia quello spirito indomito da combattente vero. E sto cercando di trasferirlo al mio SudTirol. - continua Zanetti – Poi per me il Toro significa anche Torino, una città che mi è entrata nel cuore e dove ho deciso di far nascere mia figlia Rebecca e di farci vivere la mia famiglia. Sarà una partita speciale, proveremo a giocarci le nostre chance sfruttando le nostre caratteristiche in una serata storica per questa società”.