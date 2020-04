Zaro: "Non mi sarei visto lontano dalla Pro Patria, ma al Modena non si può dir di no"

"Non mi sarei mai visto giocare lontano dallo “Speroni”, ma quando il Modena chiama, per la sua storia e per il valore della piazza nel panorama italiano, dire no è impossibile".

Parola di Giovanni Zaro, colonna portante della Pro Patria, ma passato in estate al Modena. Il difensore ha esordito così nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, dove ha poi anche fatto il punto della situazione, partendo dagli allenamenti casalinghi: "Faccio addominali, esercizi, ma non possiamo correre al parco e questo ci abbassa il tono muscolare. Credo sia una situazione difficile per tutti, ma l’importante è la salute e che tutto passi. Se saremo costretti a stare fermi due mesi o tre non sarà problema, se varrà per risolvere il problema. Per il resto? Vedo di non mangiare troppo, gioco alla playstation e guardo un sacco di film".

Andando poi alla stagione: "Sono convinto che chi si era trovato in testa il giorno della sospensione debba essere premiato, in qualche modo, perché ha dimostrato qualcosa in più degli altri. Il Modena? Detto che qualche punto in più ce lo saremmo meritato, il bilancio per me è positivo, nonostante qualche alto e basso soprattutto all’inizio della stagione. Se dovessimo riprendere, mi auguro di disputare i playoff da protagonisti".