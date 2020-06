Zebi-Cesena, possibile secondo atto. Da giocatore a dirigente con lo stesso obiettivo in testa

vedi letture

A distanza di oltre un decennio Moreno Zebi potrebbe tornare al Cesena anche se con un'altra veste. Dopo aver indossato la maglia bianconera nella stagione 2008/09, conquistando la promozione in Serie A sotto la guida di Bisoli, Zebi potrebbe infatti diventare il nuovo direttore sportivo del club. Seppur giovane, è del 1980, l'ex calciatore vanta già un'importante esperienza da dirigente prima con il Gubbio, poi con il Perugia e infine con il Novara dove in questa stagione ha costruito un organico competitivo seppur dall'età media bassisima riuscendo a ottenere ottimi risultati sul campo e a livello finanziario con l'abbassamento dei costi di gestione del club piemontese. Finita anzitempo la sua avventura con il Novara, per via del cambio di gestione societaria, ora Zebi potrebbe prendere il posto di Alfio Pelliccioni per andare alla caccia di un'altra promozione in Serie B con i romagnoli.