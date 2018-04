Zironelli: "È giusto che il Vicenza si salvi al posto di chi è sano?"

© foto di Valeria Debbia

Nonostante il suo cuore batte per il Vicenza, il tecnico del Mestre Mauro Zironelli non fa sconti ai biancorossi nella conferenza stampa dopo un derby finito in parità e lancia una domanda che dovrebbe far riflettere tutto il mondo del calcio: “Lo sapete che sono un tifosi biancorosso e quanto amo Vicenza, ma mi chiedo se sia giusto che si salvi il Vicenza dopo tutto quello che è successo e retroceda una società sana che ha rispettato le regole. - continua il tecnico come riporta Trivenetogoal.it - Hanno tenuto in vita il circo, ma dopo cosa succederà? Mi faccio questa domanda perché la situazione è drammatica”.