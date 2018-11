AAA Stadio cercasi. Reggio Audace-San Marino dove si giocherà?

© foto di Simone Lorini

Il Reggio Audace è alla caccia di uno stadio dove poter disputare la sfida contro il San Marino in programma domenica. Pare infatti che il Mapei Stadium/Città del Tricolore non sia disponibile per quella data visto che è in programma, in una data successiva all'anticipo di A fra Sassuolo ed Empoli, un trattamento anti-micotido sul manto erboso che versa in condizioni non ottimali. Il trattamento ha bisogno che per almeno un paio di giorni il terreno resti a riposo e per questo è impossibile che domenica qualcuno possa giocare in quello stadio. Restano così in piedi l'ipotesi di un anticipo al sabato, che però appare difficile così come l'ottenimento di una deroga per giocare al Mirabello. Come riporta Tuttoreggiana.com il Reggio Audace potrebbe dover giocare lontano dalla propria città, a Imola per l'esattezza (115 km di distanza) unico stadio disponibile e che non comporta problemi di ordine pubblico (per il quale sono state scartate le ipotesi Tardini, Braglia e Ricci).