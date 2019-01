ACR Messina, il portiere Lourençon tra le poche note liete

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

I fasti della serie A sono lontanissimi, il professionismo manca dal 2017 e mantenere la serie D sarà un'impresa non di poco conto. Questa al momento la situazione dell'Associazione Calcio Rilancio Messina, coinvolta in piena lotta salvezza nel girone dominato dal Bari. Nemmeno l'ennesimo cambio di allenatore ha fatto ritrovare la rotta, nonostante Oberdan Biagioni possa contare su diverse individualità da categoria superiore come Genevier, l'olandese Janse e la punta Arcidiacono.

In porta si sta mettendo in evidenza Jairo Lourençon (24), portiere nato in Brasile ma con passaporto italiano. Cresciuto nel florido vivaio del San Paolo, ha militato nel giro delle selezioni verdeoro sino all'under 17, è arrivato in Italia alla Grumellese, per poi trasferirsi la scorsa estate al Como. Subito titolare con i lombardi con un solo goal subito in tre gare, il club ha poi preferito puntare ad un estremo difensore under, quindi a dicembre Jairo è ripartito dal Messina.

A dispetto del cammino tutt'altro che semplice della squadra, Jairo ha raccolto giudizi positivi quasi ogni domenica, ed è stato decisivo nel salvare il risultato contro Nocerina e Roccella, oltre che a limitare i danni nel match di Bari. Molto agile tra i pali, è rapido e ben calibrato anche nelle uscite. La salvezza resta una scalata difficile, il terzultimo posto dietro i cugini del Città di Messina pesa come un macigno, ma con un portiere dalle simili prestazioni risulterà meno improba.