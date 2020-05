Ad Palermo post assemblea LND: "Non è stato contraddetto il principio cardine dello sport"

La proposta della LND è arrivata, e il Palermo è sempre più vicino alla promozione in Serie C: l'assemblea ha infatti fatto richiesta di promozione per le prime classificate di ogni girone e di retrocessione per le ultime quattro. Ai microfoni di tuttoc.com, il commento dell'Ad del Palermo Rinaldo Sagramola: "Sono particolarmente contento. Non è stato contraddetto il principio cardine dello sport, ovvero che il merito sportivo deve essere messo al primo posto. Ne prendo atto con soddisfazione, per me, per la società, per l'intera città e la tifoseria che attendeva con trepidazione il ritorno nel calcio professionistico".