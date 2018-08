ADL: "Bari riempirà lo stadio, a Sibilia la città non interessa"

Aurelio De Laurentiis parla brevemente della SSC Bari, società costruita da pochi giorni e che farà di tutto per ripartire dalla Serie C senza dunque giocare in Serie D. Il presidente del Napoli e patron dei pugliesi, attraverso Radio Kiss Kiss Italia, ha detto: "Bari in D perché il presidente della Lega Dilettanti Cosimo Sibilia vuole dare luce alla D? Vero. E' un politico, non gliene frega niente delle città. Pensa a confermare i propri voti per avere una grande possibilità di rappresentanza. Bari riempirà lo stadio per il Bari, non per la D, quindi deve fare in modo che in una C disastrata - dove molti club non riescono ad iscriversi - io possa tentare subito la scalata alla B", le parole di De Laurentiis.