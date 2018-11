Adrense, il numero uno Cancelli in agenda

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trattativa in atto tra Fabio Cancelli, estremo difensore classe '98 che nell'ultima stagione ha vestito la maglia dell'Arzachena, e l'Adrense, club bresciano militante in serie D. Un corteggiamento che dura da diversi giorni e per il quale sono attese novità a breve. Il giocatore è assistito dall'Avv. Luis Vizzino, il quale dovrebbe avere un summit con la dirigenza la prossima settimana.