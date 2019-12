Ag. Marcheggiani: “Foggia piazza allettante. Ma decide il giocatore"

Intervistato da Tuttocalciopuglia.com il procuratore Stefano Guercini ha parlato del futuro dell’attaccante Francesco Marcheggiani appena svincolatosi dal Rieti per inadempienze contrattuali da parte del club laziale: “Ho letto molti articoli, ma non ho parlato con alcun club. Per dovere professionale e rispetto del Rieti non ho preso alcun tipo di accordo, rispondo a tutti, perché è il mio lavoro, ma solo da oggi inizierò a prendere in considerazione le eventuali possibilità per il futuro del ragazzo. Foggia? Non può essere snobbata una piazza del genere, anzi siamo lusingati del loro interesse. Avremo modo di sentirci e di capire se si potrà raggiungere un accordo. - conclude Guarcini - Il Foggia ha un progetto importante, una società forte e ho a cuore le sorti dei rossoneri, lì ho avuto tanti calciatori. Mi farebbe piacere, ma l'ultima parola spetterà a Marcheggiani. Approdare allo Zacchera ad oggi è un'opportunità allettante".