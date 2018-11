Ag. Turi: “Col Bari accordo in dirittura d'arrivo”

Il Bari si prepara a riabbracciare Nicola Turi, terzino destro classe '98 svincolato dopo il fallimento della vecchia società. A confermarlo è l'agente del calciatore Alberto Bergossi ai microfoni di Tuttocalciopuglia.com: “Dovremmo essere in dirittura d'arrivo, in attesa di una mail di conferma da Napoli. Per il resto il calciatore è già a Bari da 10 giorni e si allena agli ordini di Cornacchini. - spiega Bergossi – Si sta trovando bene, ha piacere di far parte di questa società e poi lui è barese. Firmerà un contratto annuale e poi a giugno valuteremo il da farsi”.