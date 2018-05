Albissola, i primi nodi in vista della C. Serve un ds col patentino

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Dopo la festa promozione in casa Albissola si inizia a pensare alla prossima stagione, la prima fra i professionisti nella storia del club ligure nato nel 2010 dalla fusione di varie realtà del territorio, con alcuni nodi da sciogliere velocemente. Il primo è quello legato al direttore sportivo visto che Cosimo Nuzzo non ha il patentino e dovrà passare la mano come da lui stesso annunciato in attesa di partecipare al corso per essere abilitato a svolgere l'attività fra i professionisti. Arriverà quindi una figura provvista di patentino che però ancora non è stata ancora individuata nonostante si facciano i nomi di Patric Panucci e Claudio Strinati, oltre quelli di Alessio Barone – che ha smentito – e Massimo Mendicino – che non trova conferme - come riportato dall'edizione savonese de Il Secolo XIX.