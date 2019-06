Anche la Reggio Audace spera nel ripescaggio in Serie C

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Nella giornata di oggi i soci della Reggio Audace avranno un summit in cui si discuterà anche del possibile ripescaggio in Serie C. Le tante defezioni in terza serie sommate a quella della Serie B (Palermo praticamente fuori, Trapani e Chievo sotto la lente di ingrandimento della Covisoc) potrebbero aprire uno spiraglio per il club emiliano che entro venerdì dovrà però presentare la domanda per essere inserita nella lista dei ripescaggi. Lo riferisce la Gazzetta di Reggio.