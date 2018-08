Anche la Serie D in alto mare su gironi e calendario

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

L'incertezza regna non solo nel calcio professionistico con Serie B e C che ancora non conoscono gli organici per la prossima stagione e si preparano ad aprire a numerosi ripescaggi, ma anche nel mondo dei dilettanti. L'8 o il 9 agosto infatti sarebbe in programma la costituzione dei gironi di Serie D con i calendari che dovrebbero essere sorteggiati cinque giorni dopo, ma al momento anche qui non c'è certezza sulle squadre che saranno ai nastri di partenza fra squadre che devono ancora iscriversi e altre che potrebbero essere ripescate in Serie C liberando ulteriori posti in un effetto cascata che poi andrà a intaccare tutte le serie minori. L'interesse maggiore è ovviamente concentrato sui gironi che dovranno ospitare le tre grandi emiliano-romagnole (Modena, Cesena e Reggiana) che potrebbero finire tutte assieme come essere suddivise in due gironi differenti con Modena e Reggiana da una parte e Cesena dall'altra.