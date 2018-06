Apolloni: "Un Lucarelli modenese? Potrebbe esserci"

Luigi Apolloni, neo tecnico del Modena, ha parlato a Il Resto del Carlino della sua seconda avventura alla guida del club emiliano: “Sono contento di essere nuovamente in gialloblù e di poter lavorare con persone come Sghedoni, Amadei e Tosi che conosco già e anche col presidente Salerno. Lo spirito dei calciatori dovrà essere quello di gente che capisce la categoria, non conta essere una squadra blasonata, dovremmo correre più degli altri e nessuno ci regalerà nulla per tornare in Serie C. - continua Apolloni – Giocatore bandiera? Non escludo che possa esserci un Lucarelli anche qui. Chi verrà dovrà fare da guida ai più giovani come ha fatto Alessandro al Parma”.