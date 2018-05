Audace Cerignola, con Grimaldi salutano quattro atleti di punta

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ennesimo scossone all'Audace Cerignola dopo il pari interno col Pomigliano (0-0). Il club ha infatti comunicato la separazione consensuale col tecnico Teore Grimaldi e l'interruzione del rapporto con gli atleti Davide Moro (nella foto), Stefano Maiorano, Eric Herrera e Gennaro Donnarumma, ai quali viene imputato dalla società di aver "in parte disatteso le aspettative". Squadra affidata al tecnico in seconda Vincenzo Silvestri. Per i gialloblù si tratta del terzo avvicendamento in panchina dopo gli addii di inizio stagione a Francesco Farina e ad Enzo Feola. Peraltro già in autunno, prima dell'approdo di Grimaldi e contestualmente alla separazione con Mariano Fernandez, l'Audace aveva allontanato cinque elementi di punta come Anibal Montaldi, Gaetano Iannini, Giuseppe Gambino, Alfredo Varsi ed Alex Benvenga.