Avellino, a rischio l'utilizzo del Partenio-Lombardi: stadio senz'acqua

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

L'Avellino senza Partenio-Lombardi? È questa la notizia che arriva da tuttoavellino.it: il rinvio a domattina (ore 9) della Giunta Comunale potrebbe determinare lo slittamento di un giorno al via libera dell'utilizzo del Partenio-Lombardi da parte della Calcio Avellino.

Motivi burocratici alla base del rinvio, inoltre lo stadio è ancora senza acqua, dopo i sigilli messi dall'Alto Calore a causa dell'insolvenza dell'U.S. Avellino per circa 60 mila euro.

Agli uffici di Corso Europa non è pervenuto ancora il piano di rientro (e i soldi) che Walter Taccone in prima persona aveva promesso. Senza acqua la Calcio Avellino non potrà allenarsi e sarebbe in dubbio anche il match contro il Nola di domenica pomeriggio. Possibile, quindi, Ciotola e compagni possano allenarsi al Country Sport in attesa di buone notizie sul fronte Partenio-Lombardi.