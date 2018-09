Avellino, avv. Lentini: “Chiesta la riammissione in Serie B”

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

L'avvocato dell'Avellino Lorenzo Lentini ai microfoni di Prima Tivvù ha annunciato il ricorso d'urgenza alla FIGC per la riammissione in Serie B della squadra irpina dopo il comunicato della stessa federazione che ha concesso un mese di tempo alle società che hanno presentato fideiussione Finworld, per produrne un'altra valida. “Abbiamo presentato un'istanza di autotutela dopo che è uscito il comunicato che concedeva un mese di tempo alle altre società che avevano presentato fideiussione non valida.- ha spiegato Lentini come riporta Tuttoavellino.it - L'abbiamo inviata nella giornata di venerdì alla Figc, se riapri i termini per le altre società allora devi farlo anche per noi, siamo in attesa di una risposta. Il 13 invece c'è la causa presso il Tar e al momento non ci sono altre novità. Chiederemo la riammissione alla serie B poiché è da quella categoria che siamo stati esclusi. Non lasceremo nulla di intentato”.