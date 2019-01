Avellino, Iovino sul caso-Alfageme: "Tutto ruota attorno alla cittadinanza"

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Intervistato da Radio Punto Nuovo il dirigente dell’Avellino Bruno Iovino ha parlato della situazione relativa al tesseramento, bloccato dalla FIGC, di Luis Alfageme: “Non ho tutti i dati per dare risposte precise, ma se il calciatore è extracomunitario non sarà possibile tesserarlo. La Figc ha emesso degli status per i calciatori e ognuno ha una valenza giuridica, se Alfageme è extracomunitario (status 7) andava tesserato entro e non oltre il 31 dicembre. Inoltre non possono essere tesserati più di due calciatori extracomunitari nella stessa stagione. Se poi Alfageme è in possesso della cittadinanza italiana, e ha il doppio passaporto, allora la pratica può essere facilmente sistemata. Non conosco la pratica del tesseramento né la posizione del calciatore, ma tutto ruota intorno al suo status. Le regole, purtroppo per l'Avellino, sono queste. È sicuramente pure colpa del procuratore che ha permesso di portare avanti l'operazione con l'Avellino. Il contratto potrebbe essere motivo di vertenza e potrebbe essere risolto in modo amichevole con il calciatore che poi potrebbe essere tesserato da un club di Lega Pro. - conclude Iovino come riporta Tuttoavellino,it - Qualsiasi cosa dicessi potrebbe essere fraintesa, mi limito a dire la mia in base alle norme e alle carte federali. In ogni caso sono errori che possono accadere, li commette chiunque, anche a me è capitato o a livelli sicuramente più importanti".