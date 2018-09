Avellino, Mentana firma. Positivo il test con l'Equipe Campania

© foto di Giuseppe Scialla

C'è la firma tra Luigi Mentana e l'Avellino. Di ieri, nel post partita con l'Equipe Campania, la formalizzazione dell'accordo tra il club biancoverde e l'attaccante classe '99, secondo quanto appreso dalla nostra redazione. Il ragazzo è transitato per il vivaio del Napoli e lo scorso anno era stato punto di forza della Primavera avellinese, suscitando, anche negli ultimi giorni, le attenzioni di alcune società di C e D. Sulla giovane punta aveva scommesso anche il club di Walter Taccone, con cui si era giunti a luglio alla firma ufficiale prima dello svincolo formale. E' finito, intanto, 6-3 per la squadra di Archimede Graziani il test disputato al Partenio-Lombardi contro gli svincolati di Guglielmo Tudisco. Proprio Mentana ha siglato una doppietta, con sigilli di Parisi, De Vena, Tompte e Ciotola (nella foto). L'Equipe Campania era riuscita persino a mettere la freccia ad inizio ripresa (3-2) con il penalty di Letizia (in precedenza avevano segnato Umberto Improta e lo stesso ex Foggia, Matera e Catanzaro). I Lupi si sono disposti sul 4-4-2 con Lagomarsini, Nocerino, Morero, Mikhaylovskiy, Mithra, Tompte, Matute, Acampora, Parisi, Sforzini e Mentana. Nella ripresa sono entrati Urbanski, Dondoni, Scarf, Buono, Ventre, Patrignani, Gerbaudo, De Vena, Tribuzzi, Ciotola e il numero uno classe 2000 Stefano Bruno, scuola Benevento, il quale sarà testato in vista di un eventuale tesseramento. Anche altri under sono ancora in attesa di firma, mentre per quanto riguarda il parco over il mercato in entrata è ufficiosamente chiuso sebbene non si escluda un colpo a sorpresa.

Tudisco, coadiuvato dal tecnico Antonio Rinaldis, ha scelto per la formazione iniziale Lombardo in porta, tre centrali difensivi (Filosa, Esposito e Nicolao), con Dentice ed Improta esterni, Alessio Caiazzo e D'Anna in mediana con Letizia a girare dietro gli attaccanti Troianiello e Mimmo Girardi, ultimo arrivo in casa Equipe. Dopo l'intervallo spazio al '96 Giovanni Longo, Passariello, i portieri Ferrieri ed Alfredo Esposito, Guidone e Gargiulo. Mancavano Murolo e Scalzone, che in giornata avevano firmato rispettivamente con Ercolanese e Bisceglie. Domani mattina a Mugnano l'ultimo allenamento settimanale per il gruppo AIC, lunedì la ripresa dei lavori.