Avellino, Morero è il nuovo capitano: "Per riportare il club dove merita"

Santiago Morero è rimasto ad Avellino nonostante la Serie D, e non solo: dopo l'ufficializzazione del suo tesseramento, arrivata ieri, è giunta anche quella della sua nomina a capitano. Alla pagina Facebook dell'appena rifondato club, l'esperto difensore ha dichiarato in proposito: “Già il solo avere la possibilità di indossare questa maglia è tanto. Essere il capitano mi dà ancora più carica e responsabilità nel voler portare insieme ai miei compagni l’Avellino dove realmente merita di stare: in alto! Forza lupi!”.