Avellino, nuovo obiettivo per l'attacco: è il classe '99 Squerzanti

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

"Squerzanti nuovo obiettivo per il reparto avanzato". Titola così Il Mattino in merito al mercato dell'Avellino, formazione che ora milita nel campionato di Serie D. Il classe '99 l'anno scorso ha giocato con l'Albalonga nel girone G di serie D, attualmente è in forza al Taranto dove però è spesso in competizione con altri attaccanti. Non è una trattativa semplice, ma l'appeal di Avellino e la volontà della società nel rilevarlo sicuramente ingolosiscono gran parte dei calciatori presenti nel massimo campionato dilettantistico.