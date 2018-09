© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Prima apparizione al Partenio-Lombardi per il nuovo SSD Avellino di Gianandrea De Cesare. I biancoverdi del tecnico Archimede Graziani, che hanno preso possesso solo questa settimana della struttura, affronteranno infatti l'Equipe Campania in un test amichevole in programma oggi pomeriggio (ore 15). Il gruppo di calciatori svincolati è guidato da Guglielmo Tudisco (in collaborazione con Nunzio Gagliotti ed Antonio Rinaldis), lo scorso anno sulla panchina della Primavera biancoverde. Non sarà del match l'esterno offensivo Emanuele Murolo, finora aggregato al roster AIC: imminente una firma per lui, corteggiato da Ercolanese in D ed Afragolese in Eccellenza, club in pole per strappargli un accordo. I ragazzi di Tudisco, dopo il consueto giorno di riposo, torneranno ad allenarsi sabato mattina a Mugnano, per poi riprendere lunedì una nuova settimana di lavori.