Avellino, piace Ciro Foggia. Ecco gli atleti a disposizione di Graziani

Resta vivo l'interessamento dell'Avellino per Ciro Foggia (nella foto), attaccante classe '91 che lo scorso anno si è diviso tra Teramo e Sicula Leonzio. Le parti trattano, in attesa di novità sostanziali. Proprio Foggia è stato protagonista oggi pomeriggio con l'Equipe Campania (un gol e un assist per il centro di D'Anna) nel corso del test amichevole perso col Giugliano (5-4). I biancoverdi dovrebbero formalizzare a breve gli accordi con Nicola Ciotola, Ettore Lagomarsini, Alessandro De Vena, Gennaro Acampora (regista napoletano lo scorso anno prima all'Argentina Arma e poi al Pavia), Vladimir Mikhaylovskiy (difensore russo ex Gozzano), Mirko Giacobbe (ex Aversa Normanna), Pasquale Maisto (attaccante classe '93, l'ultima stagione tra San Nicolò ed Ercolanese), Matteo Gerbaudo (centrocampista classe '95, ex Pordenone), Nicholas Mithra (difensore classe '97 ex Lanusei), Fabrizio Di Bella (difensore 30enne ex Potenza) e Duilio Evangelista (fantasista irpino classe '95 cresciuto nel vivaio avellinese). Con loro alcuni under di belle speranze come Luigi Mentana (attaccante classe '99 con trascorsi in Primavera), Rafal Urbanski (difensore classe 2001 ex Cagliari Primavera), Michael Scarf (terzino sinistro classe 2001 ex Napoli Primavera), Pierpaolo Branchi (centrocampista classe '99 ex Benevento Primavera), Pedro Chagas (terzino destro classe '99, ex Gragnano e Pineto), Tommaso Carbonelli (centrocampista classe 2000 ex Primavera biancoverde), i centrocampisti Patrick Moreschini e Francesco Buono (rispettivamente 2001 e 1999 in arrivo dalla Ternana), Pierfrancesco Vecchione (centrocampista classe '99 ex Napoli Primavera), Felice Cimino (mediano classe '98 proveniente dal Crotone, ex Francavilla sul Sinni), Andrea Carniato (centrocampista classe '99 ex Vicenza), Nasif Djibril (attaccante classe '99 ex Bologna Primavera), Michele Capozzi (difensore classe '98 ex Campobasso) e i portieri Antonio Pizzella (classe 2001 già passato per il vivaio) e Domenico Longobardi (classe '99 ex San Severo). Nulla da fare per gli ex Primavera Gennaro Cozzolino (passato alla nuova Reggiana) e Simone Siciliano (in attesa di sistemazione).

Tutti, ad eccezione di De Vena, hanno partecipato all'amichevole vinta oggi a Sturno dalla squadra di Archimede Graziani (5-4) contro l'Equipe Latina di Mario Somma.