Avellino SSD, nessun problema sull'utilizzo dello stadio Partenio

Fonte: usavellino.club/

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

In merito a notizie apparse su diverse testate giornalistiche, l’U.S. Avellino 1912 s.r.l. intende precisare che nella giornata di ieri, al termine di una riunione tenutasi presso lo stadio Partenio-Lombardi tra tecnici e rappresentanti delle due società calcistiche, è stata data disponibilità massima ed immediata da parte dell’U.S. Avellino 1912 s.r.l. all’utilizzo, a favore del Calcio Avellino SSD, di tutti i locali, pronti a essere occupati e, in particolare, di tutte le attrezzature presenti - compreso quanto di esclusiva proprietà di questa società, su tutti: il manto erboso in sintetico, le panchine - già disponibili, per il periodo indicato nell’accordo economico tra le parti, e in maniera assolutamente gratuita.

Si evidenzia, inoltre, che le utenze sono correttamente allacciate e le forniture sono erogate regolarmente, pertanto non esistono motivi che possano ostacolare o addirittura impedire l’accordo tra le parti e soprattutto la regolare attività della squadra del Calcio Avellino SSD.