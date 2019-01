Avellino, tentativo per l’esperto centrocampista Ledesma

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l’Avellino vuole tentare un grande colpo di mercato in questa finestra invernale per andare alla caccia del primo posto, e della promozione, ora distante sette punti. Il nome sondato dal club irpino è quello di Cristian Ledesma ora in forza al Pro Piacenza club che sta vivendo un momento complicato a livello finanziario e che rischia la radiazione per lo sciopero dei calciatori.