Avellino, vicinissimo Sforzini. L'esperta punta è in cerca di rilancio

Come si apprende da TuttoAvellino.it, il neo presidente Claudio Mauriello, appena insediato, ha voluto un nome ad effetto per l'Avellino, un lusso per la D. E ha chiesto Ferdinando Sforzini, ex di turo, ormai 34enne e reduce da diversi infortuni. La trattativa è stata subito intavolata, la punta ha gradito subito la destinazione, in cui è già stato e dalla quale avrebbe piacere a ripartire per provare anche lui a rilanciarsi. Martedì, da dovrebbe esserci l'incontro risolutivo tra le parti e le visite mediche. Se tutto andrà bene e l'accordo trovato, da mercoledì Sforzini sarà già a disposizione di Graziani.