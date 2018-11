Bari, accordo con Dazn per le dirette televisive

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno il Bari avrebbe trovato l'accordo con l'emittente Dazn per la trasmissione in esclusiva delle gare di questa stagione, sia interne sia esterne, di Serie D. L'esordio televisivo potrebbe coincidere con quello casalingo contro la Sancataldese in programma questa domenica al San Nicola.