Bari, accordo con Di Cesare. Rallenta l'intesa con Brienza

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Fatta per Valerio Di Cesare, un po' meno per Franco Brienza. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il Bari è pronto a riaccogliere il difensore centrale, in arrivo dal Parma.

Accordo per un biennale con opzione per il terzo anno (accordo soltanto verbale, visto che in Serie D non si possono stipulare contratti pluriennali). Per quanto riguarda il fantasista, ci sono ancora da limare alcuni particolari contrattuali: la trattativa non è certo sfumata, ma il giocatore non dovrebbe tornare a Bari in giornata come si era ipotizzato.