Bari, ADL non molla la presa: vuole l'iscrizione alla Serie C

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non molla la presa il Bari, con il patron Aurelio De Laurentiis che non solo sta pensando alla costruzione della squadra ma anche alla Serie C, nonostante Gravina abbia chiaramente stoppato l'iniziativa essendo scaduti i termini per la presentazione delle varie domande. Ma - secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno - il club, dopo l'iscrizione al campionato di Serie D che sarà fatta entro lunedì, proverà anche a inoltrare la domanda di ammissione alla C.

Per quanto invece riguarda la squadra, per la panchina si pensa all'ex Virtus Francavilla e Carpi Antonio Calabro.