Bari a caccia di rinforzi per il campionato di serie D. Come riporta Sky è calda la trattativa per l'ecuadoriano Joffre Javier Monrroy. Classe 2000, terzino destro o centrocampista all'occorrenza, arriverà dal Guayalquil City: l'affare è vicino alla chiusura. Arriva in prova anche Nicola Turi, terzino classe '98, che sarà valutato nei prossimi giorni.