Bari, Bollini alternativa a Viviani. Lauriola per il ruolo di ds

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Inizia a muoversi il Bari targato Aurelio De Laurentiis. L'edizione barese del quotidiano La Repubblica scrive che Fabio Viviani, viceallenatore del Napoli ai tempi di Edy Reja in panchina, è in pole per la panchina pugliese. L'alternativa, invece, risponde al nome di Alberto Bollini. Per il ruolo di direttore sportivo si pensa a Matteo Lauriola, braccio destro dell’attuale diesse del Napoli, Cristiano Giuntoli, ai tempi del Carpi.