Bari, Brienza: "Futuro? A fine anno vedremo in che condizioni sono"

© foto di Federico Gaetano

Intervistato da Radio Bari il fantasista Franco Brienza ha parlato anche del proprio futuro: “La mia è stata una scelta di cuore, che rifarei ancora e ancora. Il mio obiettivo iniziale era riportare il Bari in Serie A, ma vedremo a fine anno in che condizioni sarò. Futuro da dirigente? In estate abbiamo fatto una chiacchierata per questa possibilità ma poi ho preferito continuare a giocare. - continua Brienza come riporta Tuttobari.com - Quello di D è un campionato agonistico e poco qualitativo dal punto di vista tecnico, c’è un’altra velocità di pensiero e gioco rispetto ai campionati professionisti. Promozione? Dobbiamo arrivare allo scontro diretto con il massimo vantaggio possibile perché in questo girone di ritorno tutti hanno bisogno di fare punti”.