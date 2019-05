Bari, Brienza: "Il calore dei tifosi mi spinge ad andare avanti"

Intervenuto ai microfoni di TeleBari il fantasista biancorosso Franco Brienza ha parlato della cavalcata promozione e della festa del San Nicola: “Mi porterò sempre con me le emozioni provate allo stadio dopo la conquista della Serie C. Il calore che la gente mi ha dimostrato mi spinge ad andare avanti e sono felice che i tifosi abbiamo apprezzato l’uomo che sono. Avevo altre offerte, ma ho declinato per restare qui a Bari e devo dire che anche mia figlia ha inciso si questa scelta. - continua Brienza come riporta Tuttobari.com - Gol? Quest’anno abbiamo giocato su campi difficili, ho avuto difficoltà da quel punto di vista. E poi le differenze fra le categoria si notano, c’è una diversa velocità di trasmissione della palla e di pensiero”.