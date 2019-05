Bari, budget da dieci milioni per dare subito l'assalto alla Serie B

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver centrato la promozione in Serie C al primo colpo, il nuovo Bari di Luigi De Laurentiis non sembra intenzionato a fermarsi. Stando a quanto riportato da La Repubblica, il numero uno del club pugliese per tentare l'immediata promozione in Serie B, avrebbe deciso di mettere a disposizione della propria squadra mercato un budget vicino ai dieci milioni di euro per la costruzione della squadra.