Bari, colpaccio Floriano: si svincolerà dal Foggia e firmerà un biennale

Fonte: TuttoBari.com

Roberto Floriano sarà a breve un nuovo calciatore del Bari. Decisiva la volontà del calciatore di approdare alla corte di Cornacchini. E' stato trovato l'accordo sulla buonuscita: nelle prossime ore il calciatore rescinderà consensualmente il contratto con il Foggia. Già da martedì potrebbe vestirsi di biancorosso. Un colpo da novanta per la società di De Laurentiis che si assicura uno dei migliori esterni in circolazione. Floriano firmerà un biennale con opzione per il terzo anno.