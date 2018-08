Bari, contatti con Lora per rinforzare il centrocampo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Bari per rinforzare ulteriormente la propria rosa punta sul centrocampista classe '93 Filippo Lora, svincolatosi in estate dal Cittadella dopo cinque stagioni (4 in Serie B e una in C). Un calciatore che che in Serie D rappresenterebbe un vero e proprio lusso viste le oltre 40 presenze in cadetteria e due play off disputati. Lo riporta Sky Sport spiegando che i pugliesi stanno lavorando per trovare un accordo.