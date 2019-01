Bari, Cornacchini: "Dobbiamo ripartire forte e vincere il campionato"

Alla vigilia della sfida contro il Messina, il tecnico del Bari Giovanni Cornacchini ha detto: "Dopo la sosta dobbiamo ripartire forte e raggiungere il prima possibile l’obiettivo. Speriamo di ripetere quanto fatto nel girone andata. A prescindere dai punti che faremo, bisogna vincere il campionato. I record fanno piacere ma non mi interessano. Abbiamo disputato un grande girone di andata ma non ci possiamo accontentare. Tutti devono capire che si può fare sempre meglio. Proprio per questo devo continuare a martellarli, star loro anche sulle scatole. Sarebbe importante arrivare allo scontro diretto con la Turris con 9 punti di vantaggio".