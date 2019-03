Il tecnico del Bari Giovanni Cornacchini dalle pagine de La Gazzetta dello Sport ha parlato anche del proprio futuro in caso di promozione in Serie C: “Futuro? Non ci casco, deciderà la società a tempo debito. Sono riconoscente per la grande opportunità datami perché a Bari vorrebbero venirci tutti sia per il livello della società sia perché si vive bene in questa città e piazza. - continua Cornacchini - Per essere precisi, aggiungo che ho già allenato in Serie C e mi è andata anche discretamente bene".